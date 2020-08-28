29 и 30 августа в Донецке будут курсировать бесплатные целевые автобусы

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Власти Донецка выделили дополнительные автобусы для перевозки жителей столицы после праздничных концертов ко Дню города и Дню шахтера, которые пройдут в эти выходные в парке культуры и отдыха имени Щербакова.

- От парка имени Щербакова после концертов 29 и 30 августа ко Дню города и Дню шахтера будет организована подача автобусов коммунального предприятия администрации Донецка «Донэлектроавтотранс», которые после окончания праздничных мероприятий доставят всех желающих в городские районы на безоплатной основе, - сообщили ДАН в отделе транспорта и связи администрации Донецка.

В субботу планируется задействовать девять автобусов, которые будут отправляться от выхода из парка со стороны улицы Стадионной и проследуют в прифронтовые районы города: Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский.

В воскресенье будет подано 14 автобусов, которые направятся во все районы города, кроме Ворошиловского.

Целевая подача автобусов отправлением от диспетчерской станции «Крытый рынок» также будет организована сегодня с 21:30 в связи с проведением в парке Ленинского Комсомола концерта классической музыки под открытым небом.

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