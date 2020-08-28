Три новых угольных лавы откроют на шахтах ДНР

Еще три лавы откроют в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три новые угольные лавы будут открыты на шахтах Донецкой Народной Республики до конца текущего года.

- В этом году мы шесть угольных лав уже сдали, они все работают и выдают уголь. До конца года мы еще откроем как минимум три новые лавы, — сегодня сообщил министр угля и энергетики ДНР Руслан Дубовский на торжественном мероприятии по случаю Дня шахтера в Донецке.

Последний раз новая лава была введена в эксплуатацию 21 августа. Открыли ее на шахте "Ждановская". Эта угольная лава с запасом в 1,3 миллиона тонн угля.

Ранее мы сообщали, что в ДНР на маршрут №1 вышел трамвай "Я - Донецкий". Полная вместимость вагона – 131 человек, есть 34 места для сидения. В новом трамвае даже функционирует бесплатная точка доступа Wi-Fi.

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