Трамвай "Я - Донецкий" вышел на улицы города

В вагоне есть даже бесплатная точка доступа Wi-Fi. Фото: ДАН

Трамвай «Я – Донецкий», произведенный в ДНР, вышел сегодня на маршрут №1, связывающий Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал.

Церемония торжественного принятия машины в эксплуатацию прошла в столичном депо №3

- Проект был сложный, но он реализован. Несмотря на критику, которую мы читали в некоторых соцсетях, все сделано качественно – это новый современный вагон, - сказал директор коммунального предприятия администрации Донецка «Донэлектроавтотранс» Юрий Атаманов. - Для водителя установлена система климат-контроля, что немаловажно, особенно в жаркий период. Я думаю, дальше будут вагоны и с системой кондиционирования и для пассажиров. Вагон прошел все необходимые испытания.

Полная вместимость вагона – 131 человек, есть 34 места для сидения. Даже функционирует бесплатная точка доступа Wi-Fi.

Планируется подготовить производство для одновременного создания может даже трех трамваев. Министерство промышленности и торговли ДНР над этим уже работает.

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