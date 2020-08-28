Сегодня в 19:00 в Донецке состоится концерт под открытым небом

Такие мероприятия собирают тысячи зрителей. Фото: архив Донецкой филармонии

28 августа в 19:00 состоится концерт «Донецку - музыка души» в исполнении Донецкого академического симфонического оркестра имени С. С. Прокофьева под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста России Анатолия Оселкова и дирижёра Владимира Заводиленко.

Место проведения: парк в районе отеля «Виктория», на склоне с видом на Кальмиус.

- Слушателей ждёт 2-х часовое симфошоу! В программе также примут участие солисты филармонии. А 29 августа нас ждёт джазовая феерия в рамках уже традиционного фестиваля «Донецкий джаз». С 16:00 до 21:30 будут выступать джазовые коллективы Донецкой филармонии и всей Республики, - рассказал художественный руководитель и генеральный директор филармонии Александр Парецкий.

Подобные мероприятия стали традиционными для дончан и всегда сопровождаются аншлагом.

- Полюбили такие концерты всей семьей, еще со времен приезда американской пианистки Валентины Лисицы. Это волшебно - звезды на небе, рядом - любимые люди и божественная музыка, которая льется буквально в небеса, - поделилась с "Комсомолкой" дончанка Наталья Плещеева.

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