В ЛНР бешеная лиса проникла в частный двор и покусала домашнюю собаку

Пока неизвестно заразилась ли собака. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бешеная лиса пробралась во двор жителя поселка городского типа Зеленодольское Антрацитовского района и покусала собаку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Инцидент произошел 27 августа во дворе частного дома на улице Красная площадь.

- На территории частного подворья зарегистрированы случаи укусов собаки дикой лисой, после чего лиса была застрелена хозяином дома, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам исследования трупа лисы, проведенного Республиканским государственным лабораторно-диагностическим центром ветеринарной медицины, у дикого животного было выявлено бешенство.

Это далеко не первый случай, когда дикие животные вторгаются в жилище человека. Пока нет данных, заразился ли пес.

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