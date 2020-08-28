В ДНР выявлено 32 новых случая коронавируса

Хотя масочный режим никто не отменял, однако, в Донецке маски носят единицы. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Тридцать два новых случая COVID-19 диагностированы в ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

В Минздраве отметили, что за отчетный период с дважды отрицательными тестами выписаны десять человек. С учетом последних данных, в ДНР подтверждено 2478 случаев заболевания: выздоровели 1198 человек, 1144 на лечении, умерли 136.

Как ранее сообщалось, сегодня, 28 августа, откроется очередной гуманитарный коридор с территорией, подконтрольной Украине. В прошлый раз им воспользовались почти 200 человек.

Въехать в ДНР возможно после предварительного получения разрешения межведомственного штаба. Для выезда из Республики необходимо иметь регистрацию на на подконтрольной Киеву территории.

Тем временем, на Украине за сутки зарегистрировано за сутки 2 438 случаев. С начала пандемии там заболели человек 114 497, умерли 2 451.

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