В Донецке горел магазин "Геркулес Молоко" в районе Южного автовокзала

Архив "КП"
Фото: Илья Богатиков
Пожар произошел сегодня ночью в супермаркете сети «Геркулес Молоко», который находится в Ворошиловском районе Донецка в торговом центре «Юзовский» на площади Коммунаров в окрестностях автовокзала «Южный».
Об инциденте сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
Уточняется, что пожаром уничтожены и повреждены: металлический распределительный электрощит, документы, потолок над электрощитом, вентиляционный алюминиевый канал, кондиционер. Также в торговом зале закопчены стены на площади 60 квадратных метров.
Также свидетели сообщают, что основное возгорание произошло внутри торгового центра "Юзовский пассаж". Очень сильно пострадал не только супермаркет «Mолоко», но и магазин «GoodZone», свадебный салон и «Фокс».
Подробности происшествия уточняются.
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