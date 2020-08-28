В Донецке горел магазин "Геркулес Молоко" в районе Южного автовокзала

Архив "КП" Фото: Илья Богатиков

Пожар произошел сегодня ночью в супермаркете сети «Геркулес Молоко», который находится в Ворошиловском районе Донецка в торговом центре «Юзовский» на площади Коммунаров в окрестностях автовокзала «Южный».

Об инциденте сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Уточняется, что пожаром уничтожены и повреждены: металлический распределительный электрощит, документы, потолок над электрощитом, вентиляционный алюминиевый канал, кондиционер. Также в торговом зале закопчены стены на площади 60 квадратных метров.

Также свидетели сообщают, что основное возгорание произошло внутри торгового центра "Юзовский пассаж". Очень сильно пострадал не только супермаркет «Mолоко», но и магазин «GoodZone», свадебный салон и «Фокс».

Подробности происшествия уточняются.

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