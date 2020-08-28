Контролировать температуру школьников в ДНР будут сами родители

Маски школьники будут носить по желанию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столькими слухами и тревогами, пожалуй, не сопровождался ни один учебный год. Что ждет школьников? Нужны ли маски, перчатки и бактерицидные лампы? Вернется ли дистанционное обучение?

На днях в минобразе провели брифинг, в котором подробно обсудили многие вопросы. И самое главное, что учебному году быть.

Один из них касался необходимости контроля температуры тела школьников.

- Каждое утро до начала занятий родители должны измерить температуру ребенка, занести ее в дневник и расписаться, - сообщил заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики Андрей Удовенко. - Термометрия при входе в школу проводится работникам образования. То есть необходимо организовать проведение обязательного замера температуры тела работникам организации, результаты которого должны фиксироваться в температурном листе до начала работы при входе в здание.

Ранее "Комсомолка" коснулась особенностей посещения школы, которые прокомментировала депутат НС ДНР Анастасия Селиванова.

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