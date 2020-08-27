Погода в Луганске на день: 28 августа жителей ЛНР предупредили о грозе и усилении ветра

По предварительному прогнозу 29 – 30 августа ожидается наоборот сухая и тепла погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Луганске 28 августа будет облачной с прояснениями, ночью без существенных осадков. В середине дня возможно поднимется ветер (до 18 метров в секунду) и начнется гроза. Об этом сообщили в Центра гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 27 августа до 21:00 28 августа на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза; ветер западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 25-30 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15-16 градусов тепла ночью до плюс 28-30 градусов днем.

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