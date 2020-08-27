Погода в Донецке на день: 28 августа на протяжении почти всего дня будет пасмурно

За последние 130 лет 28 августа в Донецке максимальная температура достигала 35 градусов, а минимальная 3 градуса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Погода в Донецке 28 августа ожидается пасмурной. С самого утра будет ясно, но уже днем на небе появятся тучи. Вечером может пойти дождь, который постепенно будет усиливаться. Возможна гроза.

По данным синоптиков температура воздуха в этот день будет колебаться от 17 градусов тепла ночью до 25 градусов днем. Направление ветра западное. Скорость воздушных потоков будет составлять 6 – 16 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С этого дня начинается бабье лето, которое будет держаться до 11 сентября. В прежние времена наши предки замечали: если Бабье лето ветряное, то стоит ждать ненастья на старое (то есть на даты с 14 по 21 сентября). Но, если на 28 августа погода тихая и ясная, то осень будет такой же.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На День освобождения Донбасса в Донецке выступит Григорий Лепс

В столицу ДНР российский артист приедет из Крыма (подробнее)