На День города и День шахтера в Донецке 2020 будет бесплатный проезд в муниципальном транспорте

Курсирование трамвая «Я – Донецкий» начнется с 29 августа Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На День города и День шахтера в Донецке 2020 администрация города организует бесплатный проезд в муниципальном транспорте. При этом курсирование транспорта 30 августа будет осуществляться в обычном режиме: автобусов большой вместимости, трамваев, троллейбусов коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Донецка.

— С целью создания условий для участия всех желающих в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города и Дню шахтера, 30 августа организован бесплатный проезд жителей и гостей города Донецка в городском пассажирском транспорте общего пользования, — говорится в сообщении.

Также в министерстве промышленности и торговли ДНР пообещали, что на День города и День шахтера в Донецке 2020 на одном из маршрутов выпустят трамвай местного производства «Я – Донецкий».

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