Командование ВСУ отстранило от обязанностей двух комбригов в зоне «ООС»

Оба командира были снижены в должности, но для экс-комбрига Гудзя этот процесс прошел в более мягкой форме. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Командование ВСУ продолжает кадровые изменения в командном составе ВСУ. Так, стало известно, что от служебных обязанностей отстранили еще двух комбригов. Ими оказались командиры Палас (35-я бригада) и Гудзь (24-я бригада). Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Командование ВСУ продолжает проводить кадровые мероприятия в отношении командиров соединений, неспособных надлежащим образом организовать руководство и контроль за подчиненными подразделениями. Первым таким горе-командиром стал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты (полковник Николай) Палас. Почти та же участь постигла и командира 24-й отдельной механизированной бригады (полковника Валерия) Гудзя, но в более мягкой форме, — говорится в сообщении.

Со слов Филипоненко также стало известно, что снижения в должности Паласа произошло из-за общественного резонанса, когда трое его подчиненных погибли при попытке пересечения линии боевого соприкосновения с ДНР. Это негативно сказалось на репутации всех вооруженных сил Украины.

А в отношении Гудзя в генштабе сложилось мнение, что командир неспособен выполнять свои обязанности. Один из примеров – это несвоевременный ввод карантинных мер, что привело к распространению коронавирусной инфекции среди военнослужащих. Гудзю было предложено уйти без шума с должности и поступить в Национальный университет обороны Украины, чем он и воспользовался.

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