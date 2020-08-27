День города и день шахтера 2020 в Донецке: ЦРБ выпустил памятные монеты с главными символами столицы Республики и посвященные шахтерскому труду

В Донецке выпустили памятные монеты с главными символами города. Фото: ЦРБ

Сегодня, 27 августа, Центральный Республиканский Банк ко Дню города и дню шахтера 2020 в Донецке презентовал два альбома с памятными монетами.

- Ко Дню города выпустили подарочный альбом-сертификат «Тебе любимый город!» с комплектом из девяти монет. В «латунную девятку» ЦРБ вошли памятные знаки с изображениями: герба Донецка, Донецкого драмтеатра, театра оперы и балета, парка имени Щербакова, Спасо-Преображенского собора, железнодорожного вокзала, библиотеки имени Крупской, стадиона «Донбасс Арена», памятника Иосифу Кобзону. Теперь можно не только в один миг «прогуляться» сразу по нескольким достопримечательностям Донецка, но, и, подолгу рассматривая монеты, изучать историю города, - рассказали «КП» в ЦРБ.

Ко дню шахтера банк выпустил подарочный сертификат-футляр с двумя памятными монетами. Он оформлен в «забойном» стиле: ячейки для монет расположены на изображении кусков угля, на обложке – снимки освещенного огнями ночного Донецка и шахтных подъемов. На одной из монет знаменитый памятник «Слава шахтерскому труду».

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