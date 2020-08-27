Центральный банк ДНР переходит на банковские счета российского стандарта

Ранее 1 сентября 2019 года был осуществлен перевод юридических лиц на новые стандарты. Фото: minfindnr.ru

Центральный Республиканский банк ближайшие несколько дней не сможет оказывать полный спектр услуг. До 3 сентября будут проводиться технические работы для перехода предприятия на 20-значные банковские счета российского стандарта. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ ДНР.

— В период с 28 августа 2020 года по 03 сентября 2020 года включительно Центральным республиканским банком будут проводиться технические работы, связанные с переходом на 20-значные банковские счета по стандартам РФ. Обращаем внимание физических лиц-держателей платежных карт, что в указанный период все платежные сервисы будут работать в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Банк не полностью прекращает свою деятельность. До указанной даты в нем нельзя будет открывать, изменять или закрывать старые счета физических лиц, а также заказывать платежные карты или их перевыпуск. Выдача, пересылка новых платежных карт и перевод счетов из одного отделения в другое будет осуществляться также после 3 сентября.

На время технических работ ЦРБ обещает не прекращать взаимодействие с Пенсионным фондом, министерством труда и социальной политики и предприятиями Республики. Так что зарплаты, пенсии и другие выплаты будут зачислены сразу на новые счета.

С дополнительными вопросами о работе банка в этот период можно обращаться в колл-центр с 9.00 до 18.00 по телефонам 062) 206-78-70, (071) 099-50-29, (066) 925-39-64, (062) 206-68-62, (071)099-50-39; по адресу электронной почты: call-center@crb-dnr.ru или в отделения ЦРБ.

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