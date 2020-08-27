В центре Луганска установили бюст первого Главы ЛНР Валерия Болотова

Кроме бюста в центре Луганска еще есть мемориальная доска в память о первом главе ЛНР Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В центре Луганска на площади Героев Великой Отечественной войны установили бюст первого Главы ЛНР Валерия Болотова. Но его торжественное открытие состоится 11 сентября на праздновании Дня города. Об этом на брифинге в мэрии Луганска сообщила заместитель главы администрации города Марина Воротникова.

— Церемония открытия бюста первого главы ЛНР Валерия Болотова состоится 11 сентября в 10:00 на площади Героев Великой Отечественной войны. Празднование Дня города начнется с этого торжественного мероприятия, — рассказала Воротникова.

Добавим, что над бюстом Болотова работал известный луганский скульптор, народный художник ЛНР Александр Редькин.

Добавим, что Валерий Болотов в 2014 году во время протестов на юго-востоке Украины призывал к открытому противостоянию с действующими властями, а также участвовал в захвате здания управления СБУ в Луганске. Главой ЛНР он пробыл с 18 мая по 14 августа 2014 года. А в январе 2017 года скоропостижно скончался в Москве от острой сердечной недостаточности.

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