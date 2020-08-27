Испугался ответственности: Пьяный боец ВСУ прострелил ногу сослуживцу и дезертировал

Это далеко не первый подобный инцидент, который произошел на фоне алкогольного опьянения, в подразделении ВСУ в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Вчера вечером в районе Золотого двое боевиков во время несения службы изрядно напились спиртных напиток. После между ними завязалась потасовка и один из них выстрелил товарищу в ногу. Испугавшись ответственности, стрелявший дезертировал из подразделения. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— В ходе несения службы на одном из взводных опорных пунктов третьего механизированного батальона 30-й бригады в районе населенного пункта Золотое двое военнослужащих ВСУ употребляли спиртные напитки. Между изрядно выпившими военнослужащими произошел конфликт, возникший на фоне спора, кто из них побежит за добавкой. Недовольный решением старшего на позиции боевик привел автомат в боевое положение и произвел выстрел оппоненту в ногу, — говорится в сообщении.

Стрелявший покинул место несения службы. Он скрылся в неизвестном направлении, не забыв прихватить с собой оружие. В настоящее время в бригаде идет поиск сбежавшего.

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