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Целую неделю в Донбассе не раздавались звуки выстрелов

Представительство ДНР в СЦКК за семь дней не зафиксировало обстрелов со стороны ВСУ
Екатерина СорокаЕкатерина СорокаЕкатеринаСорока
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В последний раз ВСУ открывали огонь по территории ДНР 19 августа

В последний раз ВСУ открывали огонь по территории ДНР 19 августа

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

За семь дней украинские силовики ни разу не открывали огонь по территории Республики. В прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня также зафиксировано не было. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, — говорится в сообщении Представительства ДНР в СЦКК уже седьмой день подряд.

В то же время за отчетный период украинскими силовиками было осуществлено три нарушения дополнительных мер контроля и усиления перемирия. Так, Представительство зафиксировало несколько фактов проведения инженерных работ в поселках Майорск и Шумы под Горловкой, а также в селе Лебединское под Мариуполем.

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