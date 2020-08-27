В Республики Донбасса приехал 98-й гуманитарный конвой из России

С 2014 года в ДНР и ЛНР было отправлено 98-мь гуманитарных конвоев Фото: Юрий СОБОЛЕВ

27 августа в Донецк и Луганск прибыли 98-й по счету гуманитарные конвой из РФ. Российские спасатели доставили по 60 тонн груза, в котором находились медикаменты, медицинское имущество, а также целевая помощь для других учреждений Республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ДНР.

— В состав вошли медикаменты и медицинское имущество, а также целевая помощь для учреждений министерства здравоохранения ДНР, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в сообщении уточняется, что распределение помощи будет происходить на заседаниях Государственной комиссии по заявкам, предоставленным местными администрациями.

Напомним, что предыдущий гуманитарный конвой из России приезжал в Республики Донбасса 30 июля. Тогда было доставлено по 70 тонн лекарств и другого медицинского имущества. Всего с 2014 года Россия пожертвовала больше 85 тысяч тонн гуманитарной помощи, в которую входили как продукты питания, так и профессиональное медицинское оборудование.

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