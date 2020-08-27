Нужны ли будут школьникам ДНР маски и термометры

Эти меры профилактики плотно вошли в нашу жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 августа в ДНР прошел совместный брифинг Министерства образования и Минздрава ДНР на тему «школьный процесс в ДНР в условиях коронавируса».

Помимо основных санитарных требований для учеников и сотрудников школ, были даны разъяснения по поводу различного рода информации, которые и прокомментировала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Температуру будут измерять только сотрудникам школы (учителям и техническому персоналу). Детям температуру меряют дома с утра родители, и, если она выше 37,2 необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства и сообщить об этом классному руководителю, - сказала депутат. - Если при визуальном осмотре у ребенка обнаружат признаки респираторного заболевания, то его направят в специальное изолированное помещение до прихода родителей или приезда скорой.

Также депутат сообщила, что термометры в школу детям давать не нужно. Как и маски, которые, тем не менее, школьники могут носить по желанию.

- Маски носят обязательно: директор и учителя при утреннем приеме детей, при общении с их родителями. На уроках они могут маски снимать. При этом у каждого учителя должен быть в наличии запас 4-5 масок. А также маски необходимы медработникам школы и сотрудникам столовых, - пояснила Анастасия.

Напоминаем, за все время коронавирус выявили в ДНР у 2400 человек.

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