Коронавирус в ДНР: Лечение от COVID-19 в Республике получают 1122 пациента

Напомним, что свою работу продолжает горячая линия Минздрава – 277 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованиям, проведенным в лаборатории 26 августа, коронавирус в ДНР выявлен еще у 46 человек, из них четыре недавно прибыли из Украины через гуманитарный коридор. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Выявлено 46 случаев заболевания, из них 4 случая выявлены у прибывших из Украины. Кроме того, зарегистрировано 1 летальный случай – мужчина в возрасте 60 лет. Коронавирусная инфекция была выявлена у 123 человека, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, — говорится в сообщении.

Таким образом, всего по состоянию на утро 27 августа с начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 2446 человек, из них: на лечении находится 1122 пациента, выписаны 1188 человек, летальных случаев – 136.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в ведомстве.

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