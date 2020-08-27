В Донецке 31 августа пройдет митинг-реквием памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко

В ДНР две памятные даты, связанные с первым Главой Александром Захарченко: день его рождения и гибели. В оба дня проходят торжественные митинги Фото: Евгения ГУСЕВА

31 августа в Донецке пройдет митинг-реквием в память о первом Главе ДНР Александре Захарченко. Митинг состоится возле места его гибели по адресу бул. Пушкина, 1б. Начало в 17.30. Об этом сообщили в министерстве информации ДНР.

— Два года назад в последний августовский день трагически оборвалась жизнь настоящего сына Донбасса – Главы ДНР Александра Владимировича Захарченко. Он руководил Республикой в самое тяжёлое военное время. Он первым занялся её восстановлением. Он был патриотом своего края, искренне любившим родную землю. И хотя Александр Владимирович Захарченко ушёл из жизни, но искреннее уважение за его поступки и всенародную любовь не стереть из памяти людей. Приходи почтить память об Александре Владимировиче Захарченко! Донбасс помнит своих Героев! — говорится в сообщении.

Напомним, что погиб Александр Захарченко 31 августа 2018 года в результате террористического акта в центре Донецка. Похоронен он на городском кладбище «Донецкое море». Тогда на прощание с первым Главой выстроилась целая очередь из жителей Республики. Она растянулась от театра «Донбасс Оперы» до площади Ленина.

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