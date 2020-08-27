Пушилин: «Обещание Джозефа Байдена предоставить летательное оружие Украине подчеркивает отсутствие ее суверенитета»

Детальнее с текстом речи Байдена можно ознакомиться на официальном портале политика в свободном доступе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал поздравление кандидата в президенты США Джозефа Байдена, посвященное Дню независимости Украины. В своей речи политик пообещал заставить Россию прекратить «агрессию и оккупацию» Украины и предоставить «незалежной» летательное оружие якобы для прекращения войны. Такой жест Денис Пушилин расценивает как очередное доказательство отсутствия у Украины суверенитета.

— И такие заявления только подчеркивают отсутствие ее суверенитета. Очевидно, что и поставки вооружения не способствуют миру. А заезженный лживый тезис о России как об «агрессоре и оккупанте», не раз уже звучавший из уст Байдена, – довольно спорный пиар для политика, который надеется стать президентом США. Мы знаем отношение некоторых политических сил США к международному праву. И если раньше они хотя бы формально призывали придерживаться реализации резолюции СБ ООН и мирного урегулирования, то подобное «поздравление» только подливает масла в огонь конфликта в Донбассе, — пояснил Денис Пушилин.

Кроме того, Глава Республики добавил, что такие общения Джозефа Байдена выдают его циничное отношение к государству, к которому он обращается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы понимаем, что тарифы экономически не обоснованы, они занижены, но мы их не можем поднять» Глава ДНР обсудил с жителями Шахтерска проблемы ЖКХ

Денис Пушилин проинспектировал ремонт кровли одного из жилых домов города (подробнее)