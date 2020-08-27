В школах ДНР введут уроки бадминтона

Работа школ Республики будет осуществляться согласно санитарно-эпидемиологическим требования по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Фото: Михаил ФРОЛОВ

На рабочей встрече Главы ДНР Дениса Пушилина с министром образования и науки Михаилом Кушаковым обсуждались вопросы по поводу готовности школ к новому учебному году. Также были анонсированы нововведения. Так, все школы Республики полностью переходят на российские образовательные стандарты, а в расписании у учеников появится новый предмет – урок бадминтона. Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

— Подключайте Федерацию по бадминтону. Это относительно новый вид спорта для педагогов. Инвентарь есть, но он не используется. Чтобы вовлекать детей в этот вид спорта, они сначала сами должны ему научиться, — добавил Денис Пушилин.

По итогу встречи Пушилин поручил профильному министру направить учителей физкультуры на повышение квалификации в данном виде спорта.

Добавим, что ранее стало известно об особенностях работы школ после карантина. Образовательный процесс начнется с повтора материала, который ученики прошли в дистанционном режиме весной этого года. Но при этом контрольные по этой программе проводиться не будут.

Также не для всех школьников новый учебный год начнется с традиционной линейки. Ее решили оставить только для первоклассников и выпускников. Но при этом родители учащихся должны находиться на расстоянии от детей и, по возможности, в масках.

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