Пожар на шахте Калинина: В Минугльэнерго ДНР рассчитывают возобновить работу предприятия

До 25 августа на предприятии проходила ликвидация пожара, выработку затопили водой. Фото: пресс-служба общественной организации "Молодая Республика"

В министерстве угля и энергетики Республики рассчитывают возобновить работу шахты Калинина в Донецке, на которой в начале месяца произошел пожар. Решать вопрос с восстановлением предприятия будет консилиум из специалистов Гортехнадзора, горноспасательной службы МЧС, ученых и горняков. Об этом сообщили в ведомстве.

— Будет собран целый консилиум из представителей Гортехнадзора, горноспасательной службы МЧС, ученых и горняков. Они рассмотрят вопрос о пригодности данной выработки, возможности откачать воду, о дальнейшей эксплуатации лавы и ее безопасности, — говорится в сообщении.

Как сообщили в Минугольэнерго, пока на шахте завершили подачу воды в лаву, были выставлены посты безопасности, ведется контроль газовой и температурной обстановки, а также отбор проб рудничной атмосферы. Но еще рано говорить о полной ликвидации последствий пожара.

Напомним, что пожар на шахте Калинина в Донецке произошел 1 августа. Очаг распространения огня находился в забое третьей разгрузочной лавы. На момент начала пожара под землей находился 61 горняк, 13 из них были на территории аварийного участка. Но, к счастью, никто не пострадал. Всех вовремя эвакуировали.

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