Погода в Донецке на день: 27 августа будет переменная облачность, до +30 градусов

27 августа в Донецке будет до +30 градусов
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В Донецке и Донецкой Народной Республике 27 августа будет переменная облачность. Без осадков.
По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, +28..+30 градусов.
В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.
В этот день почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца. Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.
По прогнозам синоптиков, 28 августа в Донецке и ДНР станет чуть прохладнее.
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