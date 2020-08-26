Погода в Донецке на день: 27 августа будет переменная облачность, до +30 градусов

27 августа в Донецке будет до +30 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 27 августа будет переменная облачность. Без осадков.

По прогнозам синоптиков МЧС ДНР, +28..+30 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца. Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.

По прогнозам синоптиков, 28 августа в Донецке и ДНР станет чуть прохладнее.

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