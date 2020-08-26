Погода в Луганске на день: 27 августа ожидается переменная облачность, до + 32 градусов

7 августа в Луганске до + 32 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

27 августа в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 12 градусов выше нуля ночью до 32 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью южный, днем юго-западный 7-12 м/с, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-16 градусов ночью и 28-30 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15-16 градусов тепла ночью до плюс 29-31 градуса днем.

28 августа, по предварительному прогнозу, местами пройдут слабые кратковременные дожди с грозами, температура воздуха понизится на 1-3 градуса.