В ДНР в школах в новом учебном году повторят курс, пройденный во время дистанционного обучения. Фото: МО ДНР

В школах ДНР учебный год начнется с повторения материала, пройденного во время дистанционного обучения весной этого года. Об этом сегодня сообщил заместитель министра образования и науки Республики Андрей Удовенко.

Режим дистанционного обучения был введен в ДНР из-за угрозы распространения коронавируса.

- Вы помните, что в апреле и мае для всех наших учителей, детей и родителей было достаточно много сложных моментов из-за нового формата обучения, и этот учебный год начнется с того, что мы очно пройдем весь тот материал, который преподавался детям в конце прошлого учебного года, - сказал Андрей Удовенко.

Он добавил, что контрольные проверки знаний по программе прошлого года проводить не будут.

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