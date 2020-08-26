Украинский комбриг заплатил 300 тысяч гривен проверяющим, выявившим хищения оружия и дизтоплива

Украинский комбриг заплатил 300 тысяч гривен комиссии, выявившей хищения оружия и дизтоплива

Командир 25-й бригады ВСУ полковник Олег Зенченко дал 300 тысяч гривен (830,9 тысяч рублей) взятки комиссии, выявившей хищения дизтоплива, оружия и боеприпасов. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Комплексная комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Север» в 25-й бригаде выявила большое количество неисправной техники, недостачу 12 тонн дизтоплива, отсутствие на складе ракетно-артиллерийского вооружения более 70 мин к минометам, а также 27 единиц стрелкового оружия и 15 тысяч боеприпасов к нему.

- Чтобы избежать огласки, Зенченко вступил в преступный сговор с председателем комиссии и дал взятку в размере 300 тысяч гривен. И сейчас он занят восполнением похищенных дизтоплива, оружия и боеприпасов, - рассказал Иван Филипоненко.

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