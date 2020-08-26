От коронавируса в ДНР за сутки умерли пять человек

От коронавирус в ДНР лечатся 1080 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 2400 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Согласно исследованиям, проведенным 25 августа, выявлено 36 случаев заболевания, из них 1 случай обнаружен у прибывшего из России. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 8 медицинских работников. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

За сутки от коронавируса в ДНР умерли пять человек. Это женщины в возрасте 70, 76, 81, 90 и 91 года.

На сегодня лечение в инфекционных стационарах Республики проходят 1080 пациентов, выписаны – 1185 человека, летальных случаев – 135.

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