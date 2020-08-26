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Общество

В вузах ДНР два человека претендуют на одно бюджетное место

Министр образования озвучили данные вступительной кампании
Роман ПобережнюкРоман ПобережнюкРоманПобережнюк
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Михаил Кушаков сообщил, что последнее зачисление на бюджет пройдет 27 августа. Фото: Сайт Главы ДНР

Михаил Кушаков сообщил, что последнее зачисление на бюджет пройдет 27 августа. Фото: Сайт Главы ДНР

В ДНР больше 16 тысяч абитуриентов претендуют на поступление в вузы на бюджетную форму обучения. Об этом сегодня на встрече с Денисом Пушилиным сообщил министр образования и науки Михаил Кушаков.

- 27 августа пройдет последнее зачисление на бюджет, 31 августа будут зачислены те, кто пойдет на контракт. В этом году у нас было 8000 бюджетных мест, на которые претендовали 16 030 человек, - рассказал Михаил Кушаков.

Наибольшим спросом пользуются специальности в области лечебного дела, компьютерных технологий, образования. Также он отметил возросший интерес к обучению в вузах Республики молодежи из России, Луганской Республики и других стран.

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Об этом сообщили в Министерстве образования (подробнее)

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