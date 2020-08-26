1 сентября в ДНР линейки пройдут только для первоклассников и учеников выпускных классов. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Министерство образования и науки ДНР рекомендовало 1 сентября проводить линейки только для первоклассников и учеников выпускных классов, что нужно для профилактики коронавируса. Об этом сегодня сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Удовенко.

- 1 сентября в школах торжественные мероприятия пройдут с соблюдением мер противоэпидемиологического благополучия. Министерство рекомендует, чтобы в праздниках первого звонка в обязательном порядке участвовали первоклассники и ученики выпускных классов, - рассказал Андрей Удовенко.

Участие остальных классов не обязательно. Ведомство также не настаивает на соблюдении масочного режима.

- Мы рекомендуем, чтобы родители находились на удалении от детей и, по возможности, были в масках, - отметил замминистра.

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