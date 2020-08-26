В Донбассе военные ВСУ и националисты подрались из-за наград ко дню независимости Украины

Военные ВСУ и националисты подрались из-за наград ко дню независимости Украины. Фото: ucoz.com

Военные одной из бригад ВСУ и прибывшие в зону проведения операции объединенных сил боевики бригады оперативного назначения «Азов» (запрещенная в России организация) подрались на почве зависти из-за наград, врученных ко дню независимости Украины. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Вчера в районе Мироновского произошел очередной конфликт между военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады и боевиками 12-й бригады «Азов» (запрещенная в России организация). В результате травмы получили двое военнослужащих 24-й бригады и трое националистов, - рассказал он.

Во время проведенного разбирательства было установлено, что ряд военных 24-й бригады 24 августа получили награды и премии, приуроченные ко дню независимости Украины.

- Этот факт вызвал зависть со стороны боевиков «Азова» (запрещенная в России организация). На этом фоне и возник конфликт, – пояснил Иван Филипоненко.

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