От коронавируса в ЛНР лечатся 27 жителей

За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 651 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР был выявлен еще у пяти жителей государства.

- Всего по состоянию на 09.00 26 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 651, - говорится в сообщении. - За все время выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 607 человек.

Лечение от коронавируса продолжают 27 пациентов.

С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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