Коронавирус в ДНР выявили у 119 человек, прибывших из Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодня коронавирус в ДНР выявили у 119 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения и получают бесплатное лечение, - говорится в сообщении.

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 26 августа всего выявлено 110 085 инфицированных (1 670 случаев за сутки).

На сегодня лечение в инфекционных стационарах Республики проходят 1080 пациентов, выписаны – 1185 человека, летальных случаев – 135. А за все время коронавирус в ДНР выявили у 2400 человек.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

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