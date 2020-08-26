«Заплачено ценой жизни тысяч героев»: Денис Пушилин поздравил жителей Абхазии и Южной Осетии с годовщиной признания Россией их независимости

Денис Пушилин поздравил жителей Абхазии и Южной Осетии с годовщиной признания Россией их независимости. Фото: сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил Южную Осетию и Абхазию с 12-й годовщиной признания Россией независимости республик.

- От всей души поздравляю жителей братских стран с этим праздником. Они, как никто другой, понимают, что означает, проливая кровь, с оружием в руках сражаться против агрессоров и отстаивать свои права. За свободу и независимость Республик заплачено ценой жизни тысяч героев. ДНР чтит их подвиг и память… Мы знаем, как больно терять близких, которые встали на борьбу с вооруженными захватчиками, - говорится в поздравлении Дениса Пушилина, распространенном администрацией Главы.

Глава ДНР пожелал республикам развития и процветания, а их гражданам - добра, мира и благополучия.

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Об этом сообщили в Министерстве образования (подробнее)