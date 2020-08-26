Больше 14 тысяч первоклассников сядут за парты в ДНР 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 14 тысяч детей пойдут в первый класс в Донецкой Народной Республике 1 сентября. Об этом сегодня сообщил заместитель министра образования и науки Республики Андрей Удовенко.

- Предварительная цифра - 14 200, - сказал он. - Всего в учреждениях общего среднего образования приступят к занятиям больше 143 000 школьников.

Напомним, что учебный год в Республике начнется 1 сентября очно. Перед педагогами поставлена задача выстроить образовательный процесс с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, чтобы не допустить распространения коронавируса. С апреля этого в ДНР школьники занимались дистанционно.

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