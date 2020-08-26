В Народном Совете ЛНР раскритиковали заявление Зеленского вернуть Донбасс и провести в Киеве большой парад победы

Дмитрий Кукарский раскритиковал заявление Зеленского. Фото: ЛИЦ

Украинский президент Владимир Зеленский не меняет военную риторику на миротворческую и намерен продолжать силовой сценарий решения конфликта в Донбассе. Об этом сегодня заявил председатель комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы Народного Совета ЛНР Дмитрий Кукарский.

- Владимир Зеленский в речи по случаю «дня незалежности» Украины заявил, что строит страну, которая всегда готова дать отпор, и похвастался, что после возвращения Донбасса проведет в Киеве «большой парад победы». То есть, вместо того, чтобы строить дружественное государство, президент Украины настроен агрессивно и намерен продолжать силовой сценарий в Донбассе, не меняя военную риторику, - рассказал он.

Депутат уверен, что тем самым Зеленский подтверждает, что «Минские договоренности для него - пустой звук».

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