ВСУ за сутки три раза нарушили перемирие в ДНР

Украинские военные, несмотря на запрет, продолжают вести разведку с помощью беспилотников. Фото: prm.ua

Украинские военные не стреляли по Донецкой Народной Республике в прошедшие сутки, однако нарушали меры по усилению перемирия. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины допустили три нарушения: в районе Жованки к северу от Горловки и Шум к западу отмечены взрывы во время ведения инженерных работ, а у села Водяное под Мариуполем замечен беспилотник противника, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Сейчас в Донбассе действует новое перемирие, подкрепленное соглашением о дополнительных мерах усиления и контроля режима прекращения огня. Документ предусматривает запрет на применение любого вида оружия, стягивание техники, ведение инженерных работ, полеты беспилотников и не только.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДНР заявили, что от надувных шаров ВСУ загорелось поле под Макеевкой

К одной из связок шаров было прикреплено самодельное зажигательное устройство (подробнее)