С 29 августа в Донецке детская железная дорога пустит поезда

Донецкая детская железная дорога работает с 1972 года. Фото: ДЖД

С 29 августа Донецкая детская железная дорога запускает движение поездов и будет работать в выходные дни до конца сентября с 10.30 до 17.00. Об этом сообщили в администрации Малой магистрали.

Перерыв в движении поезда: с 13.00 до 14.00.

В августе пассажирский поезд «Донецкие зори» будет курсировать 29 и 30 числа.

В сентябре рейсы будут осуществляться в такие дни: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 числа.

Время отправления от станции Пионерская: 10.30, 11.30, 12.30, 14:.00, 15.00, 16.00 и 17.00.

Стоимость билетов для детей от 2-х до 12-ти лет – 20 рублей до станции Шахтерская и 40 рублей при поездке в оба конца. Для подростков и взрослых, соответственно, 30 и 60 рублей.

Администрация детской железной дороги обращает внимание дончан и гостей города: посадка на поезд возможна только при наличии средств индивидуальной защиты, при покупке билетов необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра.

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