В ДНР рассказали, как теперь будут пропускать жителей через линию разграничения

В дни работы пункт пропуска «Еленовка» сейчас пересекают в обе стороны 250-300 человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса разъяснили, как теперь будут пропускать жителей через линию разграничения после указа № 292 Главы ДНР Дениса Пушилина.

- Гражданам, зарегистрированным на территории Украины, с сегодняшнего дня (25 августа) не нужно иметь разрешение штаба для выезда с территории ДНР, – говорится в сообщении.

Выезд из ДНР осуществляется беспрепятственно при наличии регистрации (прописки) на территории, подконтрольной Украине. В случае, если регистрации нет, то выезд возможен по решению межведомственного штаба при наличии оснований (лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При выезде необходимо подписать уведомление о невозможности въезда (возвращения) на территорию Республики до улучшения эпидемической ситуации.

Въезд в ДНР осуществляется по составленным штабом спискам при наличии регистрации на территории ДНР и разрешения межведомственного штаба (основания для въезда: лечение, обучение, трудовая деятельность, уход за больным, воссоединение с семьей). При въезде необходимо пройти бесплатную двухнедельную обсервацию в медицинских учреждениях ДНР.

Напомним, что въезд и выезд из ДНР осуществляется по понедельникам и пятницам через КПП «Еленовка», расположенном на трассе Донецк-Мариуполь.

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