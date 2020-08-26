В госучреждениях Украины отказываются обслуживать жителей из республик Донбасса

Жителей из ДНР и ЛНР пускают не во все госучреждения на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Фото: facebook.com/upfustlug

Правозащитники бьют тревогу – в ряде госучреждений на подконтрольной Киеву территории Донбасса отказываются обслуживать приехавших из ДНР и ЛНР жителей. Об этой проблеме сообщили в благотворительном фонде «Право на защиту».

Волонтеры организации обратили внимание, что в населенных пунктах вдоль линии разграничения появились объявления на входе в ряд госучреждений: «Прием граждан, которые пересекли КПВВ, не будет осуществляться, пока они не предоставят подтверждение прохождения 14-дневной самоизоляции или отрицательного результата теста на COVID-19».

- Конечно, при пересечении КПВВ человек должен установить приложение «Дій вдома» («Действуй дома»), пройти самоизоляцию или обсервацию, или тест на коронавирус. Однако законодательство не обязывает его предоставлять какие-либо подтверждения негативного результата своего теста для дальнейшего посещения государственных учреждений. Такие объявления являются дискриминационными, – прокомментировала юрист БФ «Право на защиту» Элина Шишкина.

Она рекомендует жителям, которым отказывают в приеме без подтверждающих документов, обращаться к правозащитникам за бесплатной юридической помощью. В частности, в БФ «Право на защиту» можно позвонить по телефону (099) 507-50-90.

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