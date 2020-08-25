В ДНР до нового года всех работников переведут на классификатор профессий России

Переход на классификацию профессий упростит в будущем назначение российских пенсий в Республике Фото: Юрий СОБОЛЕВ

До 1 января 2021 года ДНР перейдет на российскую систему классификации профессий и профстандартов. Об этом гласит указ №293, который сегодня подписал Глава Республики Денис Пушилин.

- Установить, что на территории ДНР до утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих стандартизацию классификаций профессий и видов трудовой деятельности, применяются Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, Общероссийский классификатор занятий, Единый тарифно-квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, профессиональные стандарты РФ, — говорится в указе.

Органам государственной власти, местным администрациям, юридическим лицам независимо от формы собственности и физическим лицам-предпринимателям, использующим наемный труд, в срок до 1 января 2021 года поручено обеспечить переход на временное применение системы классификации.

Кстати, переход на классификацию профессий и видов трудовой деятельности по стандартам РФ упростит в будущем назначение российских пенсий в Республике.

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