В Донецке мошенник выманил у жителей 2 миллиона рублей за изготовление памятников на могилы

Потерпевшая рассказала, что на этом доме была вывеска с объявлением об изготовлении и установке памятников. Фото: МВД ДНР

Сотрудники Куйбышевского райотдела полиции Донецка задержали 27-летнего жителя столицы, которого подозревают в мошенничестве с ритуальными услугами.

- Житель Донецка на протяжении полугода мошенническим путем выманивал денежные средства у горожан. Мы установили девять фактов. Доверчивые граждане отдали ему около двух миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Одна из потерпевших дончанок рассказала, как аферист выманивал деньги.

- Его фирма располагалась рядом. На доме была вывеска с объявлением об изготовлении и установке памятников, - поделилась женщина.

Мужчина сначала брал часть суммы в качестве аванса, потом начинал требовать доплаты. При этом он созванивался и встречался с заказчиками. В общем, вел себя, как обычный предприниматель, который работает в этой сфере. Только в итоге люди так и не получили памятников. И своих денег тоже.

Задержанному грозит лишение свободы до 10 лет и штраф до миллиона рублей. В отношении подозреваемого в афере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 165 УК ДНР (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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