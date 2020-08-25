В Правительстве ЛНР рассказали, насколько вырастут с 1 сентября тарифы на коммунальные услуги

Татьяна Буряк рассказала, в какую сумму обойдутся луганчанам услуги ЖКХ. Фото: Правительство ЛНР

Правительство ЛНР установило предельную величину роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сегодня на брифинге сообщила временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татьяна Буряк.

С 1 сентября максимальная величина роста тарифов составит:

- на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий - не выше 35%;

- на централизованное водоснабжение и водоотведение - не выше 40%;

- на тепловую энергию в сфере теплоснабжения и на услуги по централизованному отоплению - не выше 30%.

- Таким образом, тарифы на содержание жилья повысятся в среднем на 1,50 руб. за один квадратный метр, на централизованное водоснабжение - на 8 руб. за кубический метр, централизованное водоотведение - на 4,86 руб. за один кубический метр, централизованное отопление в среднем повысится не выше чем на 4,54 руб. за квадратный метр, - уточнила врио министра.

По оценкам специалистов, после повышения средняя квитанция в Республике для стандартной двухкомнатной квартиры составит 10-15% от совокупного дохода семьи.

Отметим, что в ЛНР право устанавливать тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по обращению с бытовыми отходами передано администрациям городов и районов.

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