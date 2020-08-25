В ДНР снова разрешили взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги

Теперь электрики могут запросто отключить свет тем жителям, у кого есть долги

С 25 августа в ДНР сняты ограничения на взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом говорится в указе № 292 Главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном сегодня на его официальном сайте.

Документом признается утратившим силу пункт 14 указа «О введении режима повышенной готовности», согласно которому поручалось обеспечить непрерывность предоставления ЖКУ и услуг связи и запрещалось осуществлять принудительное взыскание задолженности.

Также отменяется мораторий на проведение проверок субъектов хозяйственной деятельности уполномоченными органами исполнительной власти, введенный со 2 апреля.

Впрочем, до конца года продлено действие лицензий и прочих разрешительных документов субъектов хозяйственной деятельности. Данное решение не распространяется на организации, деятельность которых связана с риском для жизни и здоровья человека и чрезвычайными ситуациями.

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