В Горловке поймали вандала, который разбивал памятники на могилах

В Горловке злоумышленник повредил несколько надгробий. Фото: МВД ДНР

Сотрудники Калининского райотдела полиции Горловки задержали ранее судимого мужчину, который надругался над могилами. Об этом сообщили в пресс-службе Горловского горуправления МВД.

Выяснилось, что горловчанин в состоянии алкогольного опьянения ногами разбивал памятники, надмогильные плиты и кресты на кладбищах в Калининском районе города.

- В ходе следствия также установлено, что обвиняемый причастен к краже животных с подворья и автомобильной проводки, - сообщил старший следователь Калининского райотдела полиции Максим Лукин. - Ущерб потерпевшим превысил 15 тысяч рублей.

Теперь мужчине светит до 5 лет лишения свободы - по ч. 1 ст. 288 УК ДНР (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения) и ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

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