Глава ДНР отменил дистанционное обучение в школах и вузах

Через неделю школьники смогут прийти на занятия в любимые классы Фото: Юрий СОБОЛЕВ

С 25 августа в ДНР прекращает действовать режим дистанционного обучения. Школьники и студенты с 1 сентября приступят к очным занятиям. Об этом говорится в указе № 292 Главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном сегодня на его официальном сайте.

- Министерству образования и науки ДНР, администрациям районов, городов, районов в городах ДНР обеспечить с 1 сентября 2020 года организацию образовательного процесса в общеобразовательных организациях, в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования, научных учреждениях в форме очного, очно-заочного и заочного обучения, – говорится в указе.

Впрочем, в учебных заведениях необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что с апреля в ДНР действовал режим дистанционного обучения. Он был введен в связи с угрозой распространения COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как будет организована учеба в школах ДНР

На совещании у Главы ДНР рассказали о разработанной инструкции по проведению образовательного процесса (подробнее)