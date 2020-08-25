Десять ребят из ДНР поступили в российский кадетский корпус

Глава ДНР встретился с будущими кадетами. Фото: denis-pushilin.ru

В российскую школу-интернат «Кадетский корпус» поступили десять ребят из Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с выпускниками девятых классов, которые по итогам отбора поедут учиться в РФ.

- Вас уже можно так называть, потому что буквально на следующей неделе вы отправляетесь в Россию в кадетский корпус, где будете учиться и жить, а сюда приезжать только на каникулы, - обратился к ребятам Денис Владимирович. - У вас точно будет интересное время, вы получите отличный опыт. Знаю, что прежде чем поступить туда, вы прошли очень серьезный конкурсный отбор. Каждый из вас – это уже личность, приложившая огромное количество труда. Вы все большие молодцы!

Пушилин отметил, что навыки, которые ребята получат, очень пригодятся Республике.

- Поэтому ждем вас обратно, – подчеркнул Денис Пушилин. - Всегда на нас рассчитывайте, если нужна будет какая-то поддержка – обращайтесь. Между собой постоянно общайтесь. Вы из Донбасса. Никого не бросайте. Кому-то может быть там тяжело на каких-то этапах, поддержите его. И всегда помните: за вами Республика. Мы обязательно еще раз соберемся, когда вы окончите обучение.

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