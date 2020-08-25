В ДНР заявили, что от надувных шаров ВСУ загорелось поле под Макеевкой

Не все украинские военные 24 августа просто шарики в небо пускали. Фото: пресс-центр штаба ООС

К одной из связок шаров, которые были запущены с позиций ВСУ 24 августа, было прикреплено самодельное зажигательное устройство. В результате загорелось поле под Макеевкой. Об этом сегодня на брифинге заявил замкомандующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.

- 24 августа украинские военные 21-го батальона 56-й бригады совершили запуск связки надувных шаров из поселка Пески под Донецком. А боевики 2-го батальона 54-й бригады запустили из города Авдеевка в сторону нашей Республики шары с флагом с фашистской символикой. К одной из связок шаров было прикреплено самодельное зажигательное устройство, - рассказал Басурин.

Он отметил, что, по данным очевидцев, шары зацепились за дерево, после чего произошел разлив жидкости, спровоцировавшей возгорание скошенного пшеничного поля в районе Макеевки. Благодаря оперативным действиям экстренных служб Республики, пожар удалось своевременно ликвидировать.

- Данные действия, в очередной раз подтверждают, что боевики ВСУ не желают мирного урегулирования конфликта и продолжают терроризировать мирное население, - отметил полковник.

Напомним, 24 августа на Украине праздновали День Независимости.

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