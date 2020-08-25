«Сломал несколько ребер!» В ЛНР 38-летний мужчина упал в яму, которую вырыли коммунальщики

38-летний мужчина не мог самостоятельно выбраться из ямы, которую вырыли коммунальщики. Фото: МЧС ЛНР

В Алчевске спасатели оказали помощь мужчине, который упал в яму и сломал несколько ребер. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

- На номер 101 Алчевска поступил звонок от жителей улицы Липовенко. Они сообщили о происшествии. Приехавшие спасатели обнаружили, что в яму, которую вырыли сотрудники коммунального предприятия для ремонта водопровода, упал 38-летний мужчина и сломал несколько ребер. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, – говорится в сообщении.

Спасатели при помощи штурмовой лестницы и веревки за несколько минут вытащили мужчину. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

Тем временем, в городе Лутугино в квартале 50 лет Победы спасатели достали щенка, который упал в колодец, заваленный мусором. Животное передали неравнодушным гражданам, которые и вызвали сотрудников МЧС.

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